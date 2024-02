- Me machuco no primeiro jogo da final (do Carioca). Foi uma lesão de grau três na coxa. Para dar a volta por cima foi difícil. Quando você tem uma lesão é difícil recuperar tudo o que você ganhou, o que você trabalhou. Os jogadores conversavam comigo, me diziam que eu iria recuperar minha confiança, minha força, minha técnica. O Diniz também falou comigo. Com essas conversas, a gente vai ganhando confiança e reencontrando seu ritmo.