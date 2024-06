Marcão analisa demissão de Fernando Diniz: ‘Foi impactante’

Marcão analisa derrota para o Vitória no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 22:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Atual treinador do Tricolor Carioca, Marcão explicou como o elenco recebeu a notícia da demissão do, hoje, ex-técnico do Fluminense Fernando Diniz.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

- Foi muito grande, muito impactante, realmente para todos aqueles que tinham uma relação muito próxima do Fernando, e a mobilização para hoje foi nosso torcedor. Por isso, realmente eu estou agradecendo ao nosso torcedor que chegou, cantou o jogo todo e empurrou o nosso time.

O comandante também comentou sobre o tempo que vai levar para implementar o seu estilo de jogo no time do Fluminense.

Tinha muita coisa boa. Até um tempinho atrás funcionava muito, a equipe foi campeã da Libertadores, da Recopa e, de um momento para o outro não serve mais. É lógico que está enraizado, vocês viram aqui que, em algum momento, nós pedíamos uma mudança de corredor, um pouquinho mais de velocidade, vamos balançar um pouquinho mais a equipe adversária, para a gente atacar as linhas. Mas a gente sabia disso, só que não dá para fazer isso de um dia para o outro. Pelo que a gente entende, a gente vai tentar de alguma forma equilibrar.

Marcao tecnico do Fluminense durante partida contra o Vitoria no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

No domingo (30), o Fluminense visita o Grêmio, no Centenário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor espera se recuperar e sair do Z4 da competição.