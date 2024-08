Mano Menezes valoriza sequência invicta do Fluminense: ‘Estamos mostrando que é possível’

Mano Menezes comandou vitória do Fluminense diante do Bahia, no Maracanã. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







04/08/2024 - Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense bateu o Bahia por 1 a 0, na tarde deste domingo, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O resultado, conquistado por meio do gol da joia Kauã Elias, sacramentou a quarta vitória consecutiva do time no Brasileirão. Agora, o time está apenas um ponto abaixo do Vitória, primeiro time fora do Z-4.

Um dos grandes nomes da arrancada, Mano Menezes se mostrou confiante com o momento da equipe:

-Estamos muito contentes com a quarta vitória seguida em um campeonato duríssimo como esse, e na posição que estamos na tabela. A exigência era muito grande, e há alguns dias, se olhássemos e projetássemos isso, iam rir da gente. Agora, a gente vê que é possível e estamos mostramos isso.

O comandante ainda salientou a importância do resultado em meio ao contexto do Fluminense na temporada: o time saiu atrás no duelo contra o Juventude, por 3 a 2, pelas oitavas da Copa do Brasil.

-Responsabilidade nossa no jogo e por isso pensamos nele em conjunto com o de Caxias do Sul (Copa do Brasil). Era impossível fazermos de forma diferente, já que o Bahia jogou na terça e não teríamos força para competir contra um dos melhores ataques do campeonato. Vamos encerrar o planejamento de quatro jogos na quarta-feira, contra o Juventude. Muito feliz com isso, e o caminho é esse - encerrou o treinador.

O Flu encara o Papo pela partida de volta na próxima quarta-feira. Depois disso, volta a campo pelo Brasileirão para encarar o clássico com o Vasco. O mês de agosto será decisivo para os comandados de Mano, que ainda terão os jogos diante do Grêmio, pelas oitavas da Libertadores, no calendário (13 e 20 de agosto).

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Kauã Elias. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF