Mano Menezes é solução no Fluminense? Relembre início de trabalhos anteriores

Publicada em 01/07/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Fluminense, Mano Menezes chega no Rio de Janeiro com a missão de livrar o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesse momento, a equipe se encontra na lanterna da competição com apenas seis pontos.

Baseado nos últimos trabalhos do treinador, o Time de Guerreiros pode encontrar alguns desafios na transição de filosofia. Mas os torcedores tem motivos para acreditar na recuperação nos pontos corridos em busca da permanência na elite.

Corinthians em 2023 (3ª passagem)

Em sua segunda passagem no Timão, Mano Menezes não teve um início fácil. Foram três empates e uma derrota. O Comandante assumiu o Corinthians na 11ª colocação e encerrou o Brasileirão passado na 13ª colocação com 47,6% de aproveitamento.

Internacional em 2022

Após um início de campanha com cinco empates, Mano Menezes levou o Colorado da 6ª colocação para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador conseguiu um aproveitamento de 63,8%, o que seria mais do que suficiente para livrar o Fluminense do Z4 na atual edição do torneio.

Mano Menezes fez grande trabalho recente à frente do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Bahia em 2020

Com o Bahia, Mano Menezes fez um de seus piores trabalhos no Brasil. O comandante assumiu o clube na 9ª colocação do Brasileirão, sofreu três derrotas nos três primeiros jogos de sua passagem e deixou o time na zona de rebaixamento na 26ª rodada com apenas 35,1% de aproveitamento.

Palmeiras em 2019

No Palmeiras, Mano Menezes viveu seu melhor início de campanha como treinador no Brasil nos últimos anos. Foram cinco vitórias nos cinco primeiros jogos, mas o trabalho não se sustentou até o fim da competição. Na ocasião, o Verdão encerrou o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação, mas o técnico teve 63,3% de aproveitamento.

Cruzeiro em 2016 (2ª passagem)

Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, o gaúcho assumiu a Raposa na 19ª colocação. Após um início complicado com uma vitória, uma derrota e dois empates nos primeiros quatro jogos, o comandante foi responsável por livrar o Cabuloso do Z4 e encerrou a temporada com 54,5% de aproveitamento.

Nesse ciclo, o gaúcho permaneceu no clube mineiro até agosto de 2019, onde conquistou dois títulos da Copa do Brasil. Na reta final, o técnico não conseguiu manter a regularidade de seu trabalho nos anos anteriores, e o Cruzeiro foi rebaixado após sua saída.

Cruzeiro em 2015 (1ª passagem)

Com um início igual ao de 2016, Mano Menezes assumiu o Cruzeiro na 11ª colocação e levou sua equipe até a 8ª colocação no Brasileirão, tendo 62,5% de aproveitamento. Após o bom trabalho, o comandante recebeu uma oportunidade para treinar o Shandong, da China.

Conclusão

Com exceção do excelente início de trabalho de Mano Menezes no Palmeiras, em 2019, o comandante necessita de tempo para implementar sua filosofia e suas ideias de jogo. No Fluminense, o comandante fará sua estreia diante do Internacional, na quinta-feira (4).

Sem muito tempo a perder, o gaúcho precisará dar um choque de ordem e de realidade no elenco para começar uma reação o quanto antes. Com um calendário apertado, o treinador terá uma semana cheia para trabalhar apenas ao fim da Copa América.

*Os números são somente em relação ao Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, estaduais e torneios continentais não entram na conta do aproveitamento.