Mano Menezes confirma retorno de André ao time titular e brinca: ‘É o único escalado’

André sofreu uma lesão no joelho em abril. Foto: Lucas Merçon / Fluminense







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro

Apresentado como treinador do Fluminense para o restante da temporada, Mano Menezes fará a estreia no comando técnico nesta quinta (4), em duelo diante do Internacional, no Maracanã. Para o duelo, o treinador terá um reforço de peso já confirmado: André, que estava fora desde abril, devido a uma lesão no joelho.

Mano Menezes foi questionado sobre a condição física do volante, que não entra em campo desde o empate por 0 a 0 contra o Cerro Porteno, do Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com lesão no joelho direito detectada, o volante ficou afastado nos últimos meses, mas não precisou de cirurgia para se recuperar.

Questionado sobre os problemas físicos no elenco, Mano Menezes traçou um panorama sobre os reflexos das temporadas longas do futebol brasileiro:

- As temporadas têm sido de 70 e poucos jogos, para as equipes vencedoras, mais ainda. Após uma temporada dessas, geralmente se vê os reflexos do desgaste na temporada seguinte. Aqui não foi diferente. Hoje se trabalha com muito controle de treinamentos para não perder jogadores, que é a pior coisa para um elenco: você ter o jogador ali, mas não poder utilizá-lo.

O treinador gaúcho afirmou que André retornará ao time titular após mais de dois meses afastado. A notícia é ótima para o time, que está na última colocação do Brasileirão, com apenas seis pontos somados até aqui.

Mano Menezes ainda brincou com a boa notícia. Confira:

- André já está recuperado e vai entrar em campo contra o Internacional. É o único jogador já escalado, os outros dez eu vou guardar para mim. - afirmou o treinador, segundos antes da coletiva de imprensa ser encerrada no CT Carlos Catilho.