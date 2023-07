Titular com o treinador, o meio-campista alterna entre o terceiro homem de meio de campo e, em outros momentos se torna a principal esperança para ser o distribuidor das jogadas para o setor ofensivo. Às vésperas do confronto com o Internacional, marcado para este domingo (9), às 16h, no Maracanã, Diniz ainda faz mistério sobre a maneira como Lima vai lançá-lo em campo.