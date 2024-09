Lima celebra marca importante no Fluminense e elogia Thiago Silva: ‘Líder nato’

Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 05/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Fluminense, Lima chegou a marca de 100 jogos com a camisa do Tricolor e celebrou o feito na equipe carioca. Em entrevista ao Lance!, o camisa 45 afirmou que o intenso calendário do futebol brasileiro contribuiu para essa quantidade de partidas em menos de dois anos.

➡️ Lima revela comoção com demissão de Diniz no Fluminense e detalha bastidores: ‘Nunca vivi isso’

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Cem jogos é uma marca muito importante na minha carreira. Fiz no Ceará bastante também, mas demorou um pouco mais. Aqui foi muito rápido. Ano passado foi muito intenso, jogo toda semana e fico feliz e espero alcançar ainda mais. Espero alcançar 200, 300 jogos pelo Flu. Nesse calendário que temos, não é difícil não.

Mas além da grande quantidade de jogos, Lima é um dos jogadores mais polivalentes do elenco do Time de Guerreiros. Com Fernando Diniz, o atleta atuou como ponta, meia, volante e lateral, e se colocou à disposição de Mano Menezes.

- Quando fui contratado, o Diniz tinha me ligado e sempre falou que eu jogaria em várias posições. Ele foi me colocando como segundo volante, também atuei como primeiro volante. Creio que fui me dando bem. Sobre as posições, ainda não tive essa conversa com ele. Mas ele me conhece bem e estou à disposição. Com ele estou jogando mais de ponta, de meia. Contra o Corinthians foi a única vez que joguei mais recuado com ele. O importante é estar ali entre os 11.

Lima completou 100 jogos diante do Atlético-MG (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O meia também contou sobre o dia a dia com o zagueiro Thiago Silva, que elevou o Fluminense de patamar desde a sua chegada. O atleta também abriu o jogo sobre a participação do veterano na disputa de pênaltis contra o Grêmio, pela Libertadores.

- Como vocês acompanham a carreira toda dele. Um líder nato. Temos a felicidade dele estar do nosso lado. A fala dele antes de entrar em campo, a experiência que ele nos passa nos treinos é muito importante. Na decisão de pênaltis, ele pediu concentração que tudo ia dar certo. Creio que vai ajudar muito a gente.

Lima volta a campo no confronto entre Fluminense e Juventude, no domingo (15), no Alfredo Jaconi. O atleta está próximo de fazer sua 102ª partida e luta pela conquista do bicampeonato da Libertadores.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE LIMA:

SAÍDA DE ANDRÉ

- A gente ficou muito feliz por ele. Ele estava um pouco agoniado esses dias. Vai ter uma evolução muito grande na carreira. Um amigo que fiz no Fluminense. É mais sossegado na dele. Me dei bem jogando ao lado dele. A gente deseja todo o sucesso do mundo, convocado novamente na Seleção e a gente espera que ele vista a Amarelinha muitas vezes. Tá jogando um grande futebol e vai dar tudo certo.

CHEGADA DE SERNA E BERNAL

- O Serna se adaptou muito bem. A gente até apelidou ele de sorriso, você olha para ele e tá sempre dando risada. O Bernal é mais na dele, mas tá se saindo bem. Ká já vai se enturmar e fica mais enturmar, se soltar e ficar mais sossegado