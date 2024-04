Lelê tem ruptura do ligamento do joelho confirmada e pode desfalcar o Fluminense no restante da temporada

Lelê deixa o campo chorando após lesão (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense divulgou, na manhã desta quinta-feira (11), que o atacante Lelê teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador foi submetido a uma ressonância magnética, que confirmou a lesão.

Segundo o médico especialista Michel Simoni, ex-diretor de saúde do Fluminense e com passagem pela CBF, o tempo de recuperação é de seis a oito meses, após cirurgia. Ainda não há previsão para Lelê passar pelo procedimento.

O atacante tricolor deixou a partida contra o Colo-Colo, na terça-feira (9), após dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia. Lelê precisou ser retirado de maca, com dores no joelho direito, enquando chorava por conta da lesão. Depois do jogo, o jogador passou pela zona mista de muletas. Técnico do Fluminense, Fernando Diniz comentou a situação na entrevista coletiva.

- A nota triste do jogo hoje foi a contusão do Lelê. É um jogador que tem se dedicado muito, evoluiu muito do ano passado para cá. Às vezes um jogador para jogar no Fluminense, time grande, de massa, de torcida, leva um tempo para se adaptar. Mas ele evoluiu muita coisa do ano passado para cá, ajudou muito no Campeonato Carioca e infelizmente ele vai ficar um tempo aí afastado - afirmou Diniz.

