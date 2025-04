Keno foi o autor do gol da vitória do Fluminense sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil. O jogo, válido pela terceira fase da competição, marcou a primeira vez que o atacante foi titular com Renato Gaúcho. Com isso, o time leva a vantagem para o jogo de volta, que será no dia 21 de maio (quinta-feira), marcado, a princípio, no Serra Dourada, em Goiás.

Confira as falas de Keno após o empate na Copa do Brasil

Avaliação do jogo

Embora o placar tenha sido magro, o Flu pressionou praticamente jogo todo, somando 26 finalizações. No entanto, o time sofreu com a falta de precisão e de eficiência. Dessas chances criadas, oito pararam em defesas seguras de Matheus Alves, goleiro da Aparecidense.

- Eu sabia que ia ser difícil, a gente vem de uma derrota doída no clássico, mas a gente tem que levantar da cabeça e trabalhar mais para não se repetir. Hoje a gente entrou com isso na cabeça, sabendo que ia ser difícil, mas tentando pressionar equipe adversária o tempo todo para poder fazer logo o gol. A gente pecou nas finalizações e o goleiro deles pegou umas bolas que podiam ter entrado. - disse Keno.

- Faltou caprichar mais. O goleiro deles também foi bem, não posso tirar o mérito. Temos que trablhar mais e ver o que estamos fazendo errado. Teve um momento em que demos contra-ataques e uma coisa que o Renato vem falando é que temos que atacar marcando. Não podemos dar essas oportunidades porque se pegar um time mais qualificado, eles podem matar o jogo. - concluiu.

O gol que deu a vitória ao Fluminense saiu somente aos 35 do segundo tempo, na nona e última finalização do camisa 11, que arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo da meta adversária. Na comemoração, fez o gesto de "estou aqui", mas garantiu que não foi uma provocação à torcida, que vaiou o time no intervalo, mas uma reação de alívio após desperdiçar chances que não está "acostumado a perder".

Keno comemora seu gol com Everaldo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Oportunidade no time titular

Keno depois falou sobre oportunidade de ser titular na partida. Embora tenha sido também contra o Unión Española, apenas os reservas e jogadores da base viajaram para o confronto. Levando isso em conta, a última partida em que o atacante esteve entre os 11 iniciais foi contra no empate sem gols com o Volta Redonda, pelo Carioca, em 9 de março.

- Eu venho trabalhando bastante. O Renato fala que vai sempre mexer no time e que quem não está jogando tem que estar preparado para entrar e dar conta do recado. (...) Com o Renato não existe time reserva. Eu fui defender o Fluminense, se ele me levar para a Bolívia, eu vou também. Sobre titularidade, vou trabalhando e conquistando meu espaço.

Projeção de Fluminense x Sport

No sábado (3/5), às 18h30, o Fluminense recebe o Sport no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Com 10 pontos, o clube das Laranjeiras está em 5º lugar e busca manter-se perto do G4. O time de Recife, por sua vez, é o lanterna da competição e ainda não conseguiu vencer. Independente deste cenário, Keno mostrou pés no chão e convocou os torcedores.

- Não é porque ainda nao venceu, que vai chegar aqui e vai ser mole. Não vai ser, vai ser difícil. Que a gente consiga estar concentrado e que a torcida possa vir apoiar.