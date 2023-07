A cpmissão técnica do Fluminense optou por poupar Marcelo para jogo contra o Coritiba. A decisão foi tomada em uma reunião interna com a participação do jogador. A tendência é que o lateral-esquerdo esteja sendo preservado, tendo em vista que vem de uma sequência de 10 jogos seguidos. Com isso, a expectativa é de que, finalmente, Diogo Barbosa possa estrear com a camisa do Fluminense.