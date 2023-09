O Fluminense enfrenta o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de quase um mês sem jogar no Maracanã, a equipe de Fernando Diniz reencontrará seus torcedores, que já garantiram ingressos para o duelo pelo Brasileirão.