Com a cabeça na Libertadores, mas sem abrir mão do Brasileirão, Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h, no Maracanã. O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere. O Lance! acompanha o duelo em tempo real.