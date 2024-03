Em 2024, Jhon Arias disputou nove jogos com a Armadura Tricolor, marcando cinco gols e uma assistência. Foram dois gols na Recopa e dois gols no Campeonato Carioca. Além do bom começo de temporada, o atacante encerrou 2023 em alta com gol no Mundial de Clubes, e sendo eleito o melhor jogador da equipe na competição.