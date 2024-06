Horas antes do FlaFlu, incêndio ocorre perto do CT do Fluminense

(Foto: João Brandão / Lance!)







Escrito por João Brandão • Publicada em 23/06/2024 - 13:15 • Rio de Janeiro

Algumas horas antes da partida entre Fluminense e Flamengo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu um incêndio que gerou grande fumaça do lado de fora do CT Carlos Castilho, do Fluminense, localizado no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da assessoria do Tricolor das Laranjeiras, a causa do incêndio foi por conta da seca no mato daquela região. Os moradores do entorno sentiram forte cheio de queimado e muita fuligem 'voando' próximo ao centro de treinamento.

De acordo com moradores locais, o incêndio começou na madrugadas e bombeiros ainda estão na região com mangueiras e helicópteros com balde de água para apaziguar o incêndio.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), no clássico pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h, no Maracanã (RJ). O Tricolor vive mau momento na temporada, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro e perdendo há três jogos consecutivos.

Confira as imagens do incêndio:

Incêndio ocorreu do lado de fora do CT Carlos Castilho, do Fluminense (Foto: João Brandão / Lance!)

