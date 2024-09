Hino do Fluminense: veja letra, origem e história da música

Veja a história dos hinos do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro

O hino do Fluminense passou por diversas alterações durante sua história, tanto que desde a fundação do clube, até os dias de hoje, o clube teve três hinos oficiais. Quer saber toda a história e as letras dos três cânticos oficiais do Tricolor das Laranjeiras? O Lance! conta para você.

Torcida do Fluminense já cantou três hinos ao longo da história do clube; veja a origem e as letras dos cantos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Confira a letra do hino do Fluminense

Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor

Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor

Vence o Fluminense

Com o verde da esperança pois

Quem espera sempre alcança

Clube que orgulha o Brasil

Retumbante de glórias

E vitórias mil

Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor

Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor

Vence o Fluminense

Com sangue de encarnado

Com amor e com vigor

Faz a torcida querida

Vibrar com a emoção

Do tricampeão

Vence o Fluminense

Usando a fidalguia

Branco é paz e harmonia

Brilha no sol da manhã

Ou na luz do refletor

Salve o Tricolor

A criação do primeiro hino

O primeiro hino do Fluminense foi criado no ano de 1915, por Coelho Netto, que então era membro da Academia Brasileira de Letras. A letra da música foi criada em cima da canção instrumental "It's a long, long way to Tipperary", de Henry James Williams. Uma curiosidade de Coelho Netto é que ele era pai de Preguinho, um dos maiores ídolos do clube.

O Fluminense é um crisol

Onde apuramos a energia

Ao pleno ar, ao claro sol

Lutando em justas de alegria

O nosso esforço se congraça

Em torno do ideal viril

De avigorar a nova raça

Do nosso Brasil!

Corrige o corpo como artista

Vida imprime à estátua augusta

Faz da argila uma robusta

Peça de aço onde a alma assista

Na arena como na vida

Do forte é sempre a vitória

Do estádio foi que a Grécia acometida

Irrompeu para a glória

Ninguém no clube se pertence

A glória aqui não é pessoal

Quem vence em campo é o Fluminense

Que é, como a Pátria, um ser ideal

Assim nas justas se congraça

Em torno dum ideal viril

A gente moça, a nova raça

Do nosso Brasil! Adestra a força e doma o impulso

Triunfa, mas sem alardo

O herói é bravo mas galhardo

Tão forte d'alma que de pulso

A força esplende em saúde

E abre o peito à bondade

A força é a expressão viva da virtude

E garbo da mocidade

O segundo hino do Fluminense

Composto em 1916 por Antônio Cardoso de Menezes Filho, este hino substituiu o primeiro, já que ele estava sendo utilizado em paródias. Devido ao período histórico, o canto possui diversas referências à Primeira Guerra Mundial e, oficialmente, é ainda o hino do clube.

Companheiros de luta e de glória

Na peleja incruenta e de paz

Disputamos no campo a vitória

Do mais forte, mais destro e sagaz!

Nossas liças de atletas são mansas

Como as querem os tempos de agora

Ressuscitam heróicas lembranças

Dos olímpicos jogos de outrora

Não nos cega o furor da batalha

Nem nos fere o rival, se é mais forte!

Nossas bolas são nossa metralha

Um bom goal, nosso tiro de morte

Fluminense, avante, ao combate

Nosso nome cerquemos de glória

Já se ouve tocar a rebate

Disputemos no campo a vitória

A composição do terceiro hino

O terceiro hino, e o mais famoso, apesar de não ser o oficial foi composto por Lamartine Babo, que também realizou o hino de diversos outros clubes cariocas. Um dos motivos que fizeram com que este cântico fosse popularizado era seu carácter mais carnavalesco, apresentado no programa "Trem da Alegria" mudando a melodia "disciplinar" que os cantos antigos possuíam.

Lamartine Babo compôs músicas para diversos clubes do Rio de Janeiro, incluindo o Fluminense (Foto: Reprodução)

A letra do hino já foi apresentada no início da matéria.