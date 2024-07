Herói do Fluminense, Kauã Elias faz declaração polêmica e avisa: ‘Coloca a rapaziada’

Kauã Elias foi o autor do gol do empate do Fluminense contra o Criciúma (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Publicada em 11/07/2024 - 22:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói do Fluminense contra o Criciúma, Kauã Elias pediu mais espaço para a base nos jogos do Campeonato Brasileiro. O jovem centroavante entrou na segunda etapa e fez o gol do empate.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Cara, a gente que é da base e sobe para o profissional acaba que sofre um pouco, é muito diferente. Mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Fico feliz por ter ajuda do Esquerdinha também, que é um grande amigo meu lá da base, jogou junto. Coloca a rapaziada para jogar, porque vamos vai para cima e vai fazer o que precisa fazer. Independentemente se vai acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel deles.

Além de Kauã Elias, Esquerdinha também foi um dos destaques da partida com uma assistência após bela jogada com Alexsander. A dupla atuava junto no Sub-17 e está recebendo mais oportunidade na temporada atual.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes ainda não venceu sob comando do Fluminense em três partidas. Agora, o treinador tem 10 dias de descanso e treino para enfrentar o Cuiabá, fora de casa.