Herança de Diniz no Fluminense é problema na ‘Era Mano Menezes’

Publicada em 10/10/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Herança de Fernando Diniz, os jogadores contratados pelo Fluminense na janela de transferências do início do ano são um problema para Mano Menezes. O clube conta com sete remanescentes, mas pouquíssimos aproveitados pelo atual treinador.

O goleiro Felipe Alves e o meia-atacante Terans não entraram em campo desde a chegada do gaúcho no Tricolor. O uruguaio custou R$ 14 milhões aos cofres do clube e é um fardo por conta do investimento feito em relação a pouca produtividade do atleta.

Outros nomes, como Gabriel Pires, Renato Augusto, Marquinhos e Jan Lucumí somam apenas 455 minutos em mais de três meses de trabalho de Mano Menezes. Os dois últimos estão no Fluminense por empréstimo e não há expectativa pela continuidade da dupla.

Dentre os reforços de janeiro, o zagueiro Antônio Carlos é quem vem recebendo mais oportunidades na equipe. Devido as ausências de Thiago Silva em determinados jogos, mas também aliado com a lesão de Ignácio, o atleta disputou 663 minutos sob comando do técnico gaúcho.

Um outro problema é a questão contratual de quatro dos atletas que foram contratados no início do ano. Renato Augusto e Gabriel Pires possuem vínculos até dezembro de 2025, enquanto Terans e Antônio Carlos até o fim de 2026.

Renato Augusto em ação no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Transição Diniz-Mano Menezes

Contratado no início do ano e muito elogiado por Fernando Diniz, Douglas Costa deixou o Fluminense em julho. A expectativa é de que Marquinhos, Lucumí e Felipe Alves sigam o mesmo caminho nos próximos meses.

No entanto, Mano Menezes faz uma transição pacífica e os contratados em janeiro vem sendo pouco utilizados em detrimentos aos reforços vindos na janela do meio do ano. Nos 21 jogos feitos com o Tricolor, o gaúcho trabalha com seus atletas de confiança para livrar o Time de Guerreiros do rebaixamento para a Série B.

Terans - 0 jogos com Mano Menezes

Felipe Alves - 0 jogos com Mano Menezes

Gabriel Pires - 1 jogo com Mano Menezes

Lucumí - 2 jogos com Mano Menezes

Renato Augusto - 4 jogos com Mano Menezes

Marquinhos - 6 jogos com Mano Menezes

Antônio Carlos - 9 jogos com Mano Menezes