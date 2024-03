Germán Cano volta a viver jejum no Fluminense, mas tem rival preferido para desencantar no Carioca

Cano busca reencontrar caminho dos gols no clássico contra o Flamengo, sua vítima favorita no Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O centroavante Germán Cano conseguiu ter um bom início em 2024 com dois gols nos dois primeiros jogos com o Fluminense. O desempenho do jogador fez com que criasse a expectativa por mais um ano do atleta quebrando a barreira dos 40 gols na temporada.

No entanto, o atacante não balançou as redes nos quatro últimos jogos disputados, o que preocupa o torcedor. Às vésperas das partidas decisivas contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, o camisa 14 é peça chave para que o Tricolor consiga avançar de fase.

Em 2023, Cano chegou a ficar quatro jogos sem marcar gols no Campeonato Carioca, mas foram nos quatro primeiros duelos em que esteve em campo. Desde então, o centroavante se transformou em uma máquina e encerrou o estadual na artilharia.

No mesmo elenco, Lelê acumula seis gols na competição e é o máximo goleador do Time de Guerreiros na temporada e no torneio. O camisa 18 está atrás apenas de Pedro (Flamengo) e Carlinhos (Nova Iguaçu) entre os atletas com mais gols no estadual do Rio de Janeiro.

Longe de viver seu maior jejum com o Fluminense, Cano tem um encontro marcado com o Flamengo no fim de semana pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro é a principal vítima do atleta no Brasil, tendo sofrido oito gols do argentino.

E o Tricolor precisa do camisa 14, uma vez que o empate beneficia a equipe comandada por Tite em busca de uma vaga na final. O Time de Guerreiros precisa da vitória e contará com um estádio lotado, uma vez que o clube mandante tem a preferência pela venda de ingressos do duelo até quinta-feira (7).

E Cano tem a oportunidade de quebrar um tabu de nunca ter balançado as redes em jogos de ida da semifinal de estadual pelo Fluminense. Uma classificação passa pelos pés do centroavante, que precisa reencontrar com a boa fase.