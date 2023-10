Todas as esperanças de gols do Fluminense levam a Germán Cano. Em um 2023 inspirado, o atacante balançou as redes 36 vezes em 51 partidas e se prepara para disputar a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, no Maracanã, no dia 4 de novembro. Seu grande momento em solo brasileiro deixa em pauta o fato de ainda não ter recebido uma oportunidade com a camisa da Argentina.