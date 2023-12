- Uma experiência linda, de compartilhar com os companheiros. Era minha primeira vez no Mundial, mas perdemos de 1 a 0 para o Grêmio com gol do Cebolinha. Foi um momento especial, pois vivimos muitas coisas juntas que foram muito legais. Sabemos que é muito difícil, eu falei com alguns companheiros, mas é futebol e podemos conseguir coisas importantes. Temos que estar tranquilos, sabemos que temos boa qualidade e temos que nos preparar muito bem para isso.