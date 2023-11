— O que sempre tento é divulgar e falar sobre o golfe porque é uma atividade muito atrativa para todas as idades e realmente tem muita gente que não tem condição de poder praticá-lo. Por isso, quero convidar a todos para conhecer o Projeto Japeri, que divulga o golfe e ajuda os mais carentes a ter acesso ao esporte, tornando-o ainda maior no Brasil. Queremos convidar todas as pessoas para conhecer o projeto e para que, de alguma forma, os ajudem a crescer, e acredito que isso se faz em conjunto. Doei as chuteiras que joguei no Brasileirão e uma camisa para serem leiloadas e podermos arrecadar uma quantia boa que vai ajudar esse lindo projeto — disse Germán Cano, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em dezembro, na Arábia Saudita.