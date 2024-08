Ganso minimiza eliminação do Fluminense: ‘Há males que vêm para o bem’

(Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro

Apesar da chateação pela queda do Fluminense para o Juventude na Copa do Brasil, Ganso minimiza eliminação e enxergou o lado positivo de não seguir na competição. Em entrevista na zona mista, o meia destaca o foco maior no Brasileirão e na Libertadores sem o desgaste de três competições.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- É difícil uma equipe jogar três competições ao mesmo tempo. Ainda mais em semanas próximas. Há males que vêm pra bem. Vamos poder focar mais no Brasileirão e principalmente na Libertadores. - afirmou Ganso.

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras empatou em 2 a 2 com o Juventude e foi eliminado no Maracanã, na última quarta-feira (8). Na partida de ida, a equipe carioca perdeu por 3 a 2 no Alfredo Jaconi.

➡️ Técnico do Fluminense, Mano Menezes explica opção por Marcelo e detalha lesão do lateral

Com 20 pontos, o Fluminense está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro e mantém sequência positiva na competição nacional, com quatro vitórias seguidas desde a chegada de Thiago Silva. O Tricolor volta a entrar em campo no sábado (10), e encara um clássico contra o Vasco, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.