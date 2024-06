Fluminense x Vitória: qual é o histórico do confronto?

Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC.







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 27/06/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/06/2024 - 16:35

Fluminense e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela 12ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os times lutam para ver quem sai do Z-4. Veja quem leva a melhor no confronto direto!

Estatísticas de Fluminense x Vitória

O retrospecto entre Fluminense e Vitória não é tão equilibrado. Em 39 partidas disputadas, o Fluminense saiu vitorioso 16 vezes, enquanto o Vitória ganhou nove jogos, além de 14 empates. O Fluminense marcou 56 gols contra 44 do Vitória.

O primeiro encontro entre as equipes ocorreu em 29 de junho de 1972, pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e o Vitória venceu por 2 a 1. A última partida foi em 6 de setembro de 2018, pelo Brasileirão Série A, com um empate por 0 a 0. Uma das maiores goleadas do confronto foi a vitória do Fluminense por 5 a 1 no Brasileirão de 2008, enquanto o Vitória venceu por 4 a 2 no Brasileirão de 2000.

Jogando no Rio de Janeiro, o Flu tem uma vantagem ainda maior, com 17 jogos, nove vitórias, quatro empates e quatro vitórias dos baianos.

(Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC.)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense x Vitória (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Miguel Cataneo da Costa (SP)

📺 VAR: Wagner Reway (ES-Fifa)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK; Luan, Matheuzinho, Jean Mota, Léo Naldi, Osvaldo; Alerrandro.

Fluminense e Vitória se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)