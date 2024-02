Em jogo válido pela sétima rodada do Carioca, Fluminense e Sampaio Corrêa vão se enfrentar na noite desta quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O time da casa é o líder isolado do campeonato, enquanto o adversário é o vice-lanterna da competição. A partida terá transmissão de Band, Bandsports e Canal GOAT.