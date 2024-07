Fluminense x Internacional: quem leva vantagem no confronto direto?

Internacional x Fluminense (FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 04/07/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), no Maracanã. Saiba quem leva vantagem no confronto direto!

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Estatísticas de Fluminense x Internacional

Fluminense e Internacional já se enfrentaram em 78 oportunidades, com 31 vitórias do Inter, 24 empates e 23 resultados positivos do Tricolor. No último encontro, pelo Brasileirão do ano passado, empate por 0 a 0.

Em jogos com mando do Fluminense, são 36 partidas, nove vitórias do Inter, 12 empates e 15 vitórias do Tricolor. No total, em jogos do Brasileirão, são 66 encontros, com 26 vitórias coloradas, 20 empates e 20 vitórias do Fluminense.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Internacional (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense X Internacional

Brasileirão - 14ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

📺 VAR: a definir

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Martinelli, Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires; Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando, Renê; Bruno Henrique, Alan Patrick, Thiago Maia; Wesley, Alario, Wanderson.

(FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC)