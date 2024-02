Em busca do tricampeonato estadual pela primeira vez desde 1983/1984/1985, o Fluminense é a equipe a ser batida pelos três grandes rivais do Rio de Janeiro. Resta saber se alguém será capaz de desbancar o campeão do torneio das duas últimas edições com o Tricolor se aproximando cada vez mais da conquista da Taça Guanabara para ter a vantagem de decidir a fase final no Maracanã e com maioria nas arquibancadas.