Fluminense vê calendário favorável para embalar sequência positiva; Tricolor apresenta força no Maracanã

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a paralisação do Brasileirão, o Fluminense vê uma sequência favorável no calendário de jogos nas próximas semanas. O Tricolor tem três partidas como mandante pela Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Desde 2023, o Time de Guerreiros vem encontrando muitas dificuldades em atuar longe do Rio de Janeiro. No entanto, o problema persiste em 2024 a ponto da equipe comandada por Fernando Diniz ter perdido os três confrontos feitos fora de casa na principal competição do país.

Contra Sampaio Corrêa, Alianza Lima e Atlético-GO, o Fluminense tem a possibilidade avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, fazer uma das melhores campanhas na fase de grupos da Libertadores e fugir da zona de rebaixamento.

Além disso, Fernando Diniz encontra tempo para treinar sua equipe com semanas cheias de trabalhos por conta do adiamento de duas rodadas do Brasileirão. O próximo jogo longe do Rio de Janeiro acontece somente no dia 12 de junho contra o Cruzeiro.

Nesse período, o Fluminense tem a chance de recuperar peças que estão lesionadas, embalar na temporada e acabar com as desconfianças que existem. E entrar em Minas Gerais com outra aura e uma moral mais elevada para conseguir um primeiro triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro.

FORÇA EM CASA

Na Libertadores, o Tricolor tem 100% de aproveitamento atuando no Maracanã, tendo vencido Colo-Colo e Cerro Porteño. Resta uma partida contra o Alianza Lima a ser disputada no dia 29 de maio para fazer uma campanha até superior em relação a fase de grupos de 2023, onde teve duas vitórias e um empate.

No Brasileirão, o Fluminense está invicto no Brasileirão, sendo uma vitória e dois empates. No entanto, um dos jogos em que a igualdade prevaleceu foi realizado no Estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo por conta do show da Madonna, em Copacabana.

Esses números dizem que a equipe de Fernando Diniz possui um aproveitamento de 83,3% atuando no Maracanã, onde serão realizados os três próximos jogos.