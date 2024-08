Fluminense terá desfalque de peso para clássico contra o Vasco

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá um desfalque importante para o clássico contra o Vasco, disputado neste sábado (10), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Com dores na panturrilha, Kevin Serna está fora do jogo.

O jogador realizou exames e não teve lesão constatada. Apesar disso, será preservado. Quem deve ocupar a posição é Keno. Serna deve voltar à disposição na terça-feira (13), contra o Grêmio, em Coritiba, pela Libertadores. O meia entrou em campo três vezes pelo Tricolor neste Brasileirão, e ainda não marcou gols ou deu assistências.

Em contrapartida, o volante Facundo Bernal foi, finalmente, regularizado no BID, da CBF, e está liberado para defender o Fluminense, no clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. O técnico Mano Menezes ganhou uma alternativa a mais, caso queira colocar alguém no lugar do Martinelli, que vem sendo muito criticado.