Fluminense tem novidades para enfrentar o Botafogo; veja escalada

21/09/2024

O técnico Mano Menezes decidiu poupar Paulo Henrique Ganso e ir com Cano no ataque do Fluminense para o clássico com o Botafogo. E optou por Antônio Carlos e Manoel para formar a dupla de zaga, já que não pode contar com os dois titulares para o jogo no Maracanã.

Mano escalou o Fluminense com Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos e Marcelo; Facundo Bernal, Martinelli, Lima e Serna; Arias e Cano.

Para o clássico com o Botafogo, a principal ausência é o zagueiro Thiago Silva. Ele sentiu um problema no calcanhar esquerdo na partida de quarta-feira passada, diante do Atlético-MG, pela Libertadores, e foi preservado.

Outro desfalque para a partida no Maracanã é o companheiro de zaga, Thiago Santos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar de estar em meio à disputa por uma vaga à semifinal da Libertadores, o técnico Mano Menezes escalou o Fluminense com a maioria de seus principais jogadores. Isso porque, com 27 pontos, o time começou a rodada como o primeiro fora da zona de rebaixamento do Brasileirão.