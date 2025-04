O Fluminense está escalado para receber a Aparecidense, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de uma sequência de más atuações, Renato Gaúcho promoveu mudanças no time titular tricolor, que encara o time goiano nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã.

As novidades para a partida começam por Fuentes, que reassume a titularidade na lateral-esquerda. Além dele, Nonato, no meio, e Keno, pela ponta, também começam jogando nos lugares de Bernal e Canobbio, que foram titulares no último jogo, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Guga, embora relacionado, está no banco.

Renato Gaúcho faz mudanças no Fluminense

Fuentes retorna ao time titular do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Os desfalques da noite são Léo Jance (fíbula esquerda) e Otávio (tendão de aquiles direito), que seguem em tratamento, e Thiago Silva, Riquelme e Isaque, que estão em transição. Além deles, Hércules segue tratando a conjuntivite que o tirou do clássico no final de semana.

Com o retorno dos lesionados entre os relacionados, Renato Gaúcho definiu a escalação do Fluminense da seguinte maneira: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Nonato, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Fora desde a final do Carioca, Fuentes voltou a ser relacionado no último jogo, mas não entrou em campo. Diante da Aparecidense, o lateral reassumiu a titularidade no lugar de Renê. Guga é outra novidade entre os relacionados, mas está no banco de reservas.

Titulares na partida, Martinelli e Nonato atingem especiais pelo clube. O camisa 8, segundo Moleque de Xerém com mais jogos pelo profissional, agora completa 250 partidas com a camisa tricolor, enquanto o 16 completa 80.

Escalação da Aparecidense

Com os desfalques confirmados de Higor Leite, que teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda, e Pedrinho, que está em transição após uma contratura muscular no quadríceps, Lucio Flavio escalou a Aparecidense com: Matheus Alves; David, Wellington, Lucas Rocha e Mário Henrique; Matheus Chaves, Allef e Gui Meira; Buba, João Marcos e Julio César