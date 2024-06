Fluminense tem 2º pior início na era dos pontos corridos e dá indícios de luta para não cair até o fim do ano

Por conta dos resultados ruins, Diniz vem sendo alvo de críticas de parte da torcida do Fluminense (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com apenas seis pontos conquistados até a 8ª rodada do Brasileirão, o Fluminense tem o segundo pior início do clube na história dos pontos corridos. A campanha fica na frente apenas de 2008, em que o Tricolor havia feito apenas três pontos com a mesma quantidade de partidas.

Nos três anos em que o Time de Guerreiros fez menos de 10 pontos nos oito primeiros jogos do Campeonato Brasileiro (2008, 2013 e 2019), a equipe brigou para não cair em duas oportunidades. Em 2013, o Fluminense chegou a ser rebaixado para a Série B, mas permaneceu na elite por conta da decisão judicial que fez com que a Portuguesa caísse devido a escalação irregular de um atleta.

Em quatro partidas conta visitantes, a equipe de Fernando Diniz foi derrotada em todas, o que faz com que seja o pior visitante ao lado de Vasco e Grêmio. É importante ressaltar que o Time de Guerreiros enfrentou três dos quatro primeiros colocados nestes confrontos, mas o desempenho, além dos resultados, não convence.

Como mandante, o Fluminense deixou escapar apenas 14 pontos em 2023 ao longo de 19 partidas, sendo uma das derrotas na 38ª rodada quando o elenco estava focado no Mundial de Clubes. Em apenas quatro rodadas em 2024, o Time de Guerreiros já deixou seis pontos para trás e possui uma única vitória diante do Vasco.

Com uma maratona de jogos pela frente com pouco descanso, Fernando Diniz precisará "trocar as rodas com o carro em movimento" e fazer muitos ajustes ofensivos e defensivos. Assim como nos dois últimos clássicos contra o Flamengo, o Tricolor não finalizou nenhuma vez na direção do gol defendido por John e o artilheiro Cano já vive um jejum de mais de um mês sem balançar as redes.

Com três treinos pela frente, sendo o de quarta-feira (12) mais voltado para a recuperação dos atletas que foram titulares conta o Botafogo, o Fluminense tem a chance de dar uma resposta contra o Atlético-GO, no sábado (15). Dessa vez, sem o reencontro com o público que estava entusiasmado na apresentação de Thiago Silva, mas sim com cobranças e exigências de melhorias.