Nesse momento, o Campeonato Carioca é o "novo" objetivo do Tricolor, que já está classificado para as semifinais. Embora a equipe tenha um jogo por fazer da Taça Guanabara diante do Botafogo, o Fluminense tem mais quatro jogos que são realmente decisivos para quebrar o tabu do tricampeonato que dura quase 40 anos.