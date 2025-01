Fluminense roda elenco e está escalado com novidades para enfrentar o Madureira

O Fluminense rodou o elenco e está escalado com novidades para encarar o Madureira, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes optou por preservar grande maioria das peças que foram titulares diante da Portuguesa.

Com isso, o Tricolor vai a campo com Fábio; Guga, Thiago Silva, Manoel, Renê; Bernal, Nonato, Renato Augusto, Isaque; Canobbio e Kauã Elias. No banco de reservas, o Time de Guerreiros conta com Germán Cano, Hércules, Sena e outros atletas que atuaram na vitória por 3 a 1 sobre a Lusa.

Esse confronto marca as estreias de Thiago Silva, Renê e Renato Augusto na temporada com a camisa do Fluminense. O lateral-esquerdo faz seu primeiro jogo desde que foi contratado para disputar posição com Gabriel Fuentes.

O goleiro Fábio é o único atleta que se mantém na posição, enquanto Marcelo Pitaluga é opção ao veterano no banco de reservas. O Tricolor segue sem contar com Jhon Arias por opção do treinador, uma vez que o colombiano está recuperado de um desconforto muscular.

Madureira escalado para enfrentar o Fluminense

O Madureira vai a campo com Mota; Coutinho, Marcão, Jean Viana, Evandro; Rodrigo Lindoso, Wallace, Marcelo; Minho, Wagninho e Renato Henrique. O Tricolor Suburbano ocupa a 10ª colocação no Campeonato Carioca.