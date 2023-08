CAMPANHAS APÓS 2008:



> 2011: Após uma classificação na última rodada da fase de grupos para o mata-mata, o Fluminense encarou o Libertad, também do Paraguai. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 1, mas sofreu uma dura derrota por 3 a 0 no Defensores del Chaco e foi eliminado da competição três anos após chegar na decisão.



> 2012: Com 15 pontos, o Time de Guerreiros conquistou sua maior pontuação na fase de grupos na história da Libertadores e despachou o Internacional nas oitavas de final. No entanto, a equipe que viria a ser campeã brasileira naquele ano caiu para o Boca Juniors nas quartas de final do torneio.



> 2013: Curiosamente, o Fluminense encarou o Olimpia nas quartas de final da Libertadores após eliminar o Emelec nas oitavas de final. Após o 0 a 0 no jogo de ida, o Tricolor chegou a abrir o placar no Paraguai, mas sofreu a virada e também foi eliminado de forma precoce.



> 2021: Após oito anos sem frequentar a maior competição de clubes da América do Sul, o Time de Guerreiros liderou o Grupo D com River Plate, eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final, mas esbarrou mais uma vez nas quartas de final, onde caiu após dois empates com o Barcelona de Guayaquil.



> 2022: No ano passado, o Fluminense superou o Millionarios na 2ª fase da Libertadores, mas caiu na sequência para o Olimpia antes mesmo da fase de grupos.