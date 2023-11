O Fluminense deseja renovar o contrato do técnico Fernando Diniz. Atual campeão da Libertadores, após derrotar o Boca Juniors por 2 a 1, com direito a prorrogação, o Tricolor quer estender o atual acordo com o comandante até o fim de 2025. Atualmente, o vínculo vai até o final do ano que vem. A informação é do portal ge.