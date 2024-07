Fluminense precisará resolver problema grave se quiser sobreviver no Brasileirão

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 09/07/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense regrediu bastante na temporada. No ataque, principalmente, a equipe não é nem sombra do que era em 2023, quando a equipe conquistou a Copa Libertadores.

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Seca de gols

No ataque, o Fluminense não consegue resolver. Ao contrário da última temporada, com seus atacantes sofrendo com uma seca de gols, o Tricolor tem sido inofensivo. Nos últimos oito jogos, a equipe marcou apenas duas vezes. Neste Brasileirão, ao todo, foram 11 gols marcados em 15 jogos. Em 2023, por exemplo, a história era outra. A equipe, que era a 5ª, havia marcado 21 gols.

SP - SAO PAULO - 28/04/2024 - BRASILEIRO A 2024, CORINTHIANS X FLUMINENSE - Cano jogador do Fluminense durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Campanha do Fluminense é uma das piores em 15 rodadas de Brasileirão

De acordo com um levantamento feito pelo Trivela, essa é a terceira pior campanha da história do Brasileirão de pontos corridos. Os únicos clubes piores que o Fluminense foram Chapecoense e Avaí. Em 2021, a Chape tinha quatro pontos, enquanto o Leão da Ressacada somava seis. Os dois foram rebaixados.

FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Campanhas desastrosas

Além de Chape e Avaí, o Figueirense, em 2012, o América-MG, em 2016, do Atlético-GO, em 2017, e o Paysandu, em 2003, também tinham campanhas tão ruins quanto, todas com oito pontos. Destes, apenas o Papão não foi rebaixado.

Nem em um dos anos mais caóticos da história do Fluminense, em que o time precisou de um milagre para escapar, a situação era tão bizarra. Em 2009, o Flu tinha, na rodada 15, 11 pontos somados, com duas vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Em 2013, ano em que o clube caiu, mas não jogou, o time tinha mais que o dobro dos pontos, com 18. Eram cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Em 2018, a equipe também tinha 21 pontos.