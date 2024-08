Fluminense precisa repetir feitos de 2013 e 2008 para avançar na Libertadores

Fluminense busca virada sobre o Grêmio em busca de classificação às quartas de final da Libertadores (Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a derrota para o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense tem a missão de reverter o resultado para seguir vivo na competição. O Tricolor precisará repetir feitos realizados em 2013 e 2008.

Nesses dois anos, o Time de Guerreiros saiu de campo derrotado nos confrontos de ida dos mata-mata válidos pela competição continental, mas conseguiu reverter em busca de classificações. Nesta terça-feira (20), a equipe de Mano Menezes precisa vencer o Imortal por dois gols ou mais de diferença para avançar de fase sem depender da disputa por pênaltis.

Em 2013, o Fluminense foi derrotado pelo Emelec por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Na volta, o clube carioca venceu os equatorianos por 2 a 0 com gols de Fred e Carlinhos, no Estádio Nilton Santos.

Em 2008, o São Paulo havia vencido o Time de Guerreiros por 1 a 0 em duelo realizado no Morumbi. No Rio de Janeiro, o confronto ganhou ares épicos, e o Tricolor das Laranjeiras derrotou o adversário por 3 a 1 com um gol histórico de cabeça marcado por Washington nos acréscimos do segundo tempo.

Evitando 2012

O ano de 2012 marcou a única vez em que o Fluminense foi derrotado em um jogo de ida do mata-mata da Libertadores e foi eliminado na sequência do torneio. Naquela edição, o Tricolor perdeu o confronto com o Boca Juniors na Bombonera por 1 a 0 e empatou o duelo de volta em 1 a 1, no Rio de Janeiro.

Nas últimas eliminações, o Time de Guerreiros foi derrotado na Pré-Libertadores para o Olímpia após vencer o jogo de ida por 3 a 1, ser derrotado na volta por 2 a 0 e cair nos pênaltis em 2022. Enquanto o Fluminense deixou o torneio em 2021 com dois empates contra o Barcelona de Guayaquil na época em que o critério de gols marcados fora de casa eram decisivos para definir um classificado.