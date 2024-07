Fluminense negocia a contratação de dois jogadores que atuam no futebol peruano

Foto: Martín Fonseca/Eurasia Sport







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 18:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Próximo do acerto com Rigoni, o Fluminense agora negocia as contratações de dois atletas que jogam no futebol do Peru. Jogadores do Sporting Cristal e do Alianza Lima, o zagueiro Ignácio e o atacante Kevin Serna podem desembarcar nas Laranjeiras nos próximos dias.

Negociações avançadas com Serna

Com Serna, as conversas já estão em estágio final. O Tricolor provavelmente não precisará pagar a multa de R$ 16 milhões, mesmo com o Alianza insistindo no valor. Serna, que tem 26 anos, atuou contra o Fluminense nesta Libertadores e marcou dois gols.

Ignácio é mais complicado

No caso de Ignácio, o Fluminense quer uma negociação por empréstimo, mas o Sporting Cristal só aceita uma venda definitiva. No Brasil, o zagueiro fez sucesso pelo Bahia antes de ser vendido ao time peruano. Em 2023, esteve em campo contra o Tricolor.

Rigoni entra na mira do Fluminense na janela de transferências

Livre no mercado, o atacante Emiliano Rigoni entrou na mira do Fluminense para reforçar a equipe de Mano Menezes. Segundo o jornalista César Luís Merlo, o clube deve oferecer um contrato de dois a três anos.

Aos 31 anos, o argentino encerrou seu contrato com o Austin FC, da Major League Soccer (MLS). O veterano é um nome que agrada a diretoria para ajudar a livrar o Tricolor da zona de rebaixamento, no Brasileirão.

Com uma única passagem pelo Brasil, Rigoni defendeu o São Paulo entre 2021 e 2022. Em seu primeiro ano, o atacante foi um dos protagonistas do Soberano tendo feito 38 partidas, marcados 11 gols e contribuído com seis assistências.

