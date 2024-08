Fluminense: Marcelo entra, mas é substituído com menos de cinco minutos em campo

Marcelo ficou em campo por cinco minutos no duelo entre Fluminense x Juventude (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 22:59 • Rio de Janeiro (RJ)

No duelo entre Fluminense e Juventude, Mano Menezes optou pela entrada de Marcelo no lugar de Diogo Barbosa aos 11 minutos da segunda etapa. No entanto, o camisa 12 precisou ser substituído aos 16 minutos por conta de uma lesão.

Durante grande parte do mês passado, o lateral-esquerdo não pôde ser opção no Tricolor por conta de um problema na coxa. No último fim de semana, o atleta foi relacionado contra o Bahia, mas permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

No lugar de Marcelo, Mano Menezes optou pela entrada de Esquerdinha, que era o único nome da função como opção. O treinador já havia utilizado o jovem contra o Criciúma, em que deu uma assistência para Kauã Elias.

A lesão do veterano preocupa visando a sequência da temporada, uma vez que o Fluminense tem jogos decisivos pelo Brasileirão, mas também pela Libertadores nas próximas semanas. Na competição continental, o Tricolor encara o Grêmio.