Fluminense: Mano Menezes iguala Diniz em número de jogos no Brasileirão; compare

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 05:50 • Rio de Janeiro (RJ)

No comando do Fluminense, Mano Menezes chegou a 11 jogos disputados no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o São Paulo. O comandante igualou Fernando Diniz em números de partidas na competição.

O novo comandante mudou o Time de Guerreiros da água para o vinho, deixou a zona de rebaixamento, mas luta para se distanciar da degola. O Tricolor deixou a lanterna e sonha com uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

11 jogos com Diniz

Nas 11 partidas sob ordens de Fernando Diniz, o Fluminense somou apenas uma vitória, três empates e foi demitido com sua equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro. Na época, o clube vivia um drama e vivia a incerteza em relação a permanência na Série A com 18,1% de aproveitamento.

Nesse período, o Tricolor possuía a segunda pior defesa do Brasileirão com 19 gols sofridos à frente apenas do Vasco. No setor ofensivo, o Time de Guerreiros tinha o quinto pior ataque com apenas 10 gols marcados.

Fernando Diniz não teve bom aproveitamento em 11 jogos do Brasileirão (Thiago Ribeiro/AGIF)

11 jogos com Mano

No Fluminense desde a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes completou 11 jogos na competição no último fim de semana. Nesse período, o clube conquistou seis vitórias, três empates e três derrotas, ocupando a 5ª colocação geral desde que o gaúcho assumiu a equipe.

Com 63,3% de aproveitamento, o Tricolor possui a melhor defesa desde a chegada do novo treinador com apenas cinco gols sofridos. Ofensivamente, o Time de Guerreiros balançou as redes as mesmas 10 vezes em relação ao período com Fernando Diniz.