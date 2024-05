Fluminense manda recado com renovação de Diniz em meio à má fase

Fernando Diniz comanda o Fluminense desde maio de 2022 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou a renovação de contrato de Fernando Diniz na noite de quarta-feira (22), decisão no mínimo controversa para boa parte da torcida. A extensão do vínculo do técnico com o Tricolor até o fim de 2025 ocorre em meio à má fase da equipe, que vem tendo dificuldades de performar no mesmo nível do ano passado. Assim, o clube manda recado e mostra que confia no trabalho do treinador.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro após seis partidas disputadas. Além disso, caiu nas semifinais do Carioca, competição da qual era bicampeão consecutivo. Na Libertadores, o time de Diniz conquistou classificação antecipada às oitavas de final, mas as atuações vêm sendo questionado por torcedores e analistas.



➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Às críticas ao desempenho do Tricolor neste ano são, em sua maioria, voltadas ao setor defensivo. Em 28 partidas na temporada, a equipe sofreu 29 gols. A saída de Nino foi muito sentida, e Diniz ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio sem o zagueiro, muitas vezes improvisando jogadores como Matinelli na função.

Apesar disso, o Fluminense decidiu pela renovação do treinador, que comandou a equipe na conquista da Libertadores no ano passado. Desde maio de 2022 à frente do time, Fernando Diniz marcou seu nome história do clube, com um futebol que o levou até à Seleção Brasileira como interino. O presidente Mário Bittencourt celebrou a extensão contratual do técnico e citou "projeto de longevidade", antes mesmo do anúncio oficial.

- Gostaria de anunciar que na data de hoje a gente teve o prazer de assinar a renovação do contrato do Fernando até o final de 2025. É um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho. O clube está muito feliz não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem que transcende essa questão do trabalho. A gente já vinha conversando há bastante tempo, já vinha projetando isso e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão de Libertadores e estadual, que já nos deu tantas alegrias, continua nos dando, e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador - afirmou o presidente tricolor.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Fernando Diniz teve renovação contratual anunciada pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

MAIS FLUMINENSE