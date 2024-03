Fluminense lança segundo uniforme da equipe em 2024; veja detalhes da camisa branca

Felipe Melo, Cano e Samuel Xavier estrelam lançamento de novo uniforme do Fluminense (Divulgação/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a possibilidade de estreia na Libertadores, o Fluminense lançou o segundo uniforme da equipe, nesta sexta-feira (22). A camisa conta com faixas na diagonal em homenagem ao modelo utilizado pela primeira vez em 1908.

Além de detalhes no verde e grená, o fardamento também contará com gola V e é bem diferente do fardamento utilizado na temporada passada. A Armadura Tricolor com as faixas na diagonal foi utilizada pela última vez em 2009.

Sem jogos na próxima semana devido a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense tem a possibilidade de estrear o novo uniforme na Libertadores. A equipe de Fernando Diniz encara o Alianza Lima e Colo-Colo antes de iniciar sua trajetória no Brasileirão.

