Fluminense joga mal, perde para o Vitória no Maracanã e segue na lanterna

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 21:03 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 28/06/2024 - 00:13

Fluminense e Vitória se enfrentaram nesta quinta-feira (27), pela 12ª rodada do Brasileirão. Janderson marcou, já no fim do jogo, o gol da vitória da equipe baiana

A partida

Na primeira etapa, o Fluminense até dava sinais de vontade e garra, motivados, principalmente, pela entrada de um novo treinador. Vontade que, apesar de importante, não resolveu. Faltava inspiração e, essencialmente, vontade.

No segundo tempo, com mais qualidade, o Fluminense chegou a assustar o goleiro do Vitória, mas sem sucesso. Com problemas na criação, a equipe rodava, rodava, rodava e não fazia nada. No fim, coube a Janderson, ex-Botafogo, definir o placar e afundar o Tricolor no Z-4.

Paulo Henrique Ganso jogador do Fluminense disputa lance com Leo Naldi jogador do Vitoria durante partida no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Miguel Cataneo da Costa (SP)

📺 VAR: Wagner Reway (ES-Fifa)

⚽Gol: Janderson (Vitória)

💸Renda: R$ 1.207.786,00

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK; Luan, Matheuzinho, Jean Mota, Léo Naldi, Osvaldo; Alerrandro.

Fluminense e Vitória se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)