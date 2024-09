Deyverson marca duas vezes, e Atlético-MG elimina o atual campeão da Libertadores

O atacante do Atlético Mineiro, Deyverson, comemora após marcar durante a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Fluminense, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, Brasil, em 25 de setembro de 2024. (Foto de GLEDSTON TAVARES / AFP )







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/09/2024 - 22:15

O Atlético-MG recebeu o Fluminense, nesta quarta-feira (25), no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com grande atuação e domínio absoluto, o clube anfitrião venceu por 2 a 0 o atual campeão da competição. Os gols saíram na etapa final, marcados por Deyverson, que saiu do banco quase no fim do primeiro tempo para se tornar herói da classificação para as semifinais.

➡️ Galeria de fotos: as imagens de Atlético-MG x Fluminense, na Arena MRV, pela Libertadores

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a superioridade foi toda do Atlético-MG. Logo no início, Gustavo Scarpa achou Guilherme Arana livre. O lateral, com a bola dominada, cruzou e a bola bateu no braço aberto de Arias, que cometeu pênalti. Hulk não conseguiu superar Fábio, que defendeu a cobrança.

O massacre do Atlético continuou. A equipe não se abalou com o pênalti perdido e seguiu com volume de jogo, forçando Fábio a fazer outras boas defesas. Após o lance, a melhor jogada foi um chute de Battaglia, que explodiu na trave. A melhor chance do Fluminense foi em um escanteio, que o zagueiro Thiago Silva cabeceou para fora.

Na segunda etapa, a história se repetiu. Forte, o Galo foi para cima, e o Fluminense escolheu esperar pelos pênaltis. Iluminado, como sempre, Deyverson apareceu. De cabeça, abriu o placar para o time mineiro, aos cinco minutos.

O Fluminense conseguiu uma escapada, mas Kauã Elias chutou para fora. Paulinho, fora de ritmo normal, perdeu três grandes oportunidades. Apreensiva, a torcida do Atlético respirou aliviada após Hulk, em um belo cruzamento, encontrar Deyverson de novo no meio da zaga: Atlético-MG 2 a 0 e classificação garantida e merecida para as semifinais da Libertadores.

Deyverson, atacante do Atlético Mineiro, comemora após marcar diante do Fluminense na partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. (Foto: Gledston Alves / AFP )

O que vem pela frente?

Nas semifinais da Libertadores, o Atlético Mineiro enfrentará o River Plate, nas semanas de 23 e 30 de outubro. O jogo de ida será na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o de volta, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

O próximo jogo do Atlético-MG é no próximo sábado (28), pelo Brasileirão, contra o Palmeiras, na Arena MRV. O Fluminense enfrenta o Atlético-GO, no domingo (29), em Goiânia.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 FLUMINENSE

LIBERTADORES - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Jhon Perdomo (COL).🥅 Gols: Deyverson, 5' e 44 do 2º tempo.

🟨 Cartões amarelos: Hulk, Fábio, Bernard, Deyverson e Bernal.

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Bataglia e Junior Alonso; Scarpa (Igor Rabelo), Fausto Vera, Alan Franco, Bernard (Deyverson) e Arana; Hulk e Paulinho (Rubens).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Kauã Elias (Germán Cano) e Serna (Antônio Carlos).