Na estreia do Fluminense no Maracanã, Douglas Costa tem a oportunidade de esbanjar o futebol que já foi admirado na Europa em outros tempos. Em 22 partidas com a camisa do LA Galaxy, o jogador contribuiu com quatro gols e sete assistências, o que são números bons. E é isso que o torcedor quer ver em campo, além do talento de um atleta acima da média.