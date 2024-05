Fluminense encaminha a contratação de Thiago Silva

Thiago Silva é o primeiro reforço do Fluminense para a janela do meio do ano (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 20:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Thiago Silva. O jogador está em fim de contrato com o Chelsea, da Inglaterra, e será o primeiro reforço tricolor para a janela do meio do ano. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

O Fluminense tinha clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita por Thiago Silva. No entanto, o Tricolor venceu a corrida pela contratação do zagueiro.

A ideia do Fluminense era contar com Thiago Silva no início do ano. Porém, o jogador manteve a palavra e cumpriu o contrato com o Chelsea.

Thiago Silva visitando as instalações do CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Thiago Silva foi revelado pelo Fluminense em 2006. Ao todo, o zagueiro disputou três temporadas pelo Tricolor das Laranjeiras, onde esteve em campo em 147 jogos, marcou 14 gols conquistou a Copa do Brasil de 2007.