Fluminense é escalado com pesos-pesados para enfrentar Portuguesa

O Fluminense está escalado com pesos-pesados do elenco para enfrentar a Portuguesa, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo marca também o primeiro jogo de Mano Menezes à beira do gramado, em 2025.

O Tricolor vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Lima; Keno, Germán Cano e Serna. O clube busca a primeira vitória no estadual diante do 5ª colocado.

Atletas que atuaram na rodada anterior diante do Maricá, Kauã Elias e Canobbio iniciam o confronto no banco de reservas. O confronto com a Lusa também promove a estreia do meia Hércules, que foi comprado junto ao Fortaleza.

Nas três rodadas iniciais, o Time de Guerreiros foi comandado por Marcão, enquanto Mano Menezes dirigia a pré-temporada do elenco principal. Nesse período, o Tricolor empatou duas vezes e foi derrotado para o Volta Redonda.

Atualmente, o Time de Guerreiros ocupa a 11ª colocação, enquanto o Nova Iguaçu abre o G-4 com sete pontos conquistados. O Fluminense busca se recuperar nas últimas oito rodadas em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

Titular contra a Portuguesa, Cano participa de treino no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Portuguesa escalada para enfrentar o Fluminense

Em busca de uma vaga no G-4, a Portuguesa entrará em campo com Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo, Thomás Kayck, Kayke Silva; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa; Romarinho, Lohan e Joãozinho.