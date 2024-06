Fluminense é derrotado pelo Cruzeiro e assume a lanterna do Brasileirão

No Mineirão, Cruzeiro derrotou o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 23:27 • Belo Horizonte (MG)

O Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito foi o autor dos dois gols do Cabuloso.

Com o resultado, o Tricolor segue com seis pontos, mas caiu para a lanterna do Brasileirão por conta do saldo de gols. Por outro lado, a Raposa chegou aos 17 pontos e subiu para a 6ª colocação da competição.

No domingo (23), o Fluminense encara o clássico contra o Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Cruzeiro visita o Bahia.

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

10ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 21h30

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (auxiliares); Daiane Muniz (VAR).

Renato Augusto em ação no duelo entre Cruzeiro e Fluminense (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

CRUZEIRO (Técnico Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Filipe Machado e Ramiro; Matheus Pereira, Robert e Veron.

FLUMINENSE (Técnico Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Douglas Costa, Cano e John Kennedy.