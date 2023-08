De lá para cá, criou laços em sua primeira passagem pelo Fluminense e encantou à frente do São Paulo com um futebol de toque de posse de bola. Empregou seu estilo característico, mas viu o Tricolor Paulista perder força e não ficar com o título. Na sequência, teve passagens sem brilho por Santos e Vasco até retornar ao clube das Laranjeiras, onde teve respaldo e sinergia com a torcida para ver o trabalho fluir. A partir dessa configuração, ergueu seu primeiro troféu como treinador, com um emblemático 4 a 1 em cima do badalado Flamengo, no Carioca.