Diniz tem dúvidas para escalar o Flu (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Fernando Diniz pode ter problemas para escalar o Fluminense no clássico contra o Flamengo, no sábado (16). A partida vale pela volta da semifinal do Campeonato Carioca e acontece a partir das 21h.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ganso e Germán Cano não participaram de alguns treinos durante a semana e se tornaram dúvida para a partida.

O meia tem problemas na panturrilha, chegou a ser poupado de treinos e a expectativa era de que ele voltasse às atividades no decorrer dos dias. Isso, porém, não ocorreu. No caso de Cano, o argentino reclama de dores no joelho.

Com isso, as possibilidades de substituição são o meia Lima o atacante John Kennedy. Fernando Diniz ainda conta com Lelê como centroavante para substituir Cano.

André pode ser recuado para a zaga, Lima faria o papel do volante, e Renato Augusto ficaria na função de Ganso.

Uma provável escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo tem: Fábio; Guga, Felipe Melo (Manoel), André e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

Ganso e Cano podem desfalcar o Fluminense em semifinal contra o Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)

MISSÃO DIFÍCIL

O Fluminense precisa reverter um placar adverso de 2 a 0, conquistado pelo rival na partida de ida.